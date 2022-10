Jérémy Gélin : "Je sais que j'ai loupé quelque chose"

S'il n'y a jamais de bon moment pour subir une rupture des ligaments croisés, se la faire une heure avant le départ pour les Jeux olympiques et cela à l'aube de sa dernière année de contrat avec son club formateur du Stade rennais est un sacré coup du sort. Touché, mais pas coulé, Jérémy Gélin (25 ans) est redescendu d'un étage cet été en rejoignant Amiens, actuel coleader de Ligue 2. Il a aussi profité de cette année loin des terrains pour se forger en tant qu'homme.

"Je ne sais pas si un jour j'arriverai en équipe de France A, alors que là, c'était l'occasion de jouer avec l'équipe de France olympique."

Ce qui est sûr, c'est qu'on a moyen de faire des bonnes choses et de pouvoir potentiellement jouer la montée, mais il y a d'autres équipes avec de beaux atouts. Nous, on a un groupe très sérieux qui montre des choses cohérentes sur le terrain depuis le début de saison. Les résultats nous sourient pour l'instant et si l'on réussit à performer dans la durée, il va falloir compter avec nous.J'avais beaucoup, beaucoup de doutes par rapport à ça, car j'ai mis longtemps avant de revenir sur les terrains, mais le genou est très bien. Je n'ai aucune douleur, aucune appréhension, donc à ce niveau-là je suis à 100%. En plus, je commence à retrouver des sensations sur le terrain et à monter en puissance, c'est une bonne chose.C'est un poste que j'aime et que je connais, car j'y ai été formé. C'est comme si je jouais central dans une défense à 3, j'ai plus de liberté à la relance, beaucoup de ballons à jouer vers l'avant, donc c'est un poste qui me correspond bien.Je prends du plaisir à faire des matchs, à aller m'entraîner sur le terrain tous les matins. J'ai relativisé pas mal de choses aussi car, quand tu es blessé "longue durée", tu as le temps de réfléchir sur des choses simples que tu prends un peu à la légère d'habitude. Par exemple, j'ai retrouvé le goût de l'entraînement, des matchs, des victoires, des supporters.