Jérémy Clément : " Le cholestérol, c'est un peu mon péché mignon "

Pendant le confinement, certains se sont improvisés boulangers. Jeune retraité, Jérémy Clément a lui sauté à pieds joints dans un nouveau projet : créer une marque d'huile d'olive, baptisée " Roméo et Juliette ". Presque un an plus tard, l'ancien milieu défensif du PSG et de l'ASSE espère bientôt voir ses bouteilles dans les rayons des enseignes de la grande distribution. Entretien avec celui qui opère une reconversion bien huilée.

"L'huile d'olive est un produit sympa, issu du terroir, qui collait avec ma carrière de joueur."

Top 10 : Foot et vin

Il y a presque un an, pendant le premier confinement, j'étais en phase de reconversion avec toutes les interrogations qui vont avec. J'ai annoncé la fin de ma carrière sur LinkedIn et j'ai reçu beaucoup de sollicitations, dont ce projet de création d'une marque d'huile d'olive. J'ai toujours été curieux, et l'entrepreneuriat m'attirait.C'est vrai que je souhaitais me différencier des autres footeux qui ont lancé leur business dans le vin, par exemple. L'huile d'olive est un produit sympa, issu du terroir, qui collait avec ma carrière de joueur. C'était important pour moi, d'avoir ce côté sport et bien-être. Si on m'avait dit de vendre du cassoulet, je n'aurais sûrement pas accepté.Quand j'étais pro, j'en consommais beaucoup. C'est un ingrédient qui se marie bien avec les pâtes et c'est bon pour la santé. Dans ma famille et ma belle-famille, l'huile d'olive fait partie des mœurs. Mais je ne vais pas cracher dans la soupe, un bon steak au beurre, c'est quand même bien bon.Non, en vrai, je ne suis pas vraiment romantique. C'est surtout un nom qui a de la gueule et qui permet de raconter une histoire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com