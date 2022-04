Jérémy Clément : "J'étais devenu le cliché du footballeur déconnecté de la réalité"

Deux ans après avoir raccroché les crampons, Jérémy Clément fait son apparition au rayon sports des librairies. Dans Pour le plaisir (Amphora), celui qui a cumulé 329 apparitions en Ligue 1 retrace sa carrière, débutée sous la tunique d'un OL alors tout-puissant et conclue chez les amateurs de Bourgoin-Jallieu, qu'il entraîne désormais. L'ex-Parisien et Stéphanois évoque aussi sans pudeur ses failles, ses erreurs, ses galères. Et c'est précisément ce qui a piqué notre curiosité.

"Je pense qu'on est vraiment égoïste quand on est footballeur professionnel."

Au départ, il y a beaucoup de doute, d'incertitude : à qui vais-je m'adresser, que vais-je raconter ? Je suis un compétiteur, donc j'étais partant pour écrire un livre, mais à condition que ça marche, que ça plaise. L'idée, c'était de faire quelque chose de transparent, honnête, authentique. À mon humble niveau, je voulais faire passer des émotions dans le livre. Que les gens soient touchés par mon histoire, mais aussi par celle de ceux qui ont accepté de témoigner.Pour mélanger les genres. Je ne voulais pas juste parler de foot, de ma carrière et tirer un bilan à la fin. Le projet, c'était de partager les échanges, les avis, autour de ma carrière et de mon expérience personnelle. On fonctionne tous différemment, on a tous des parcours différents. Autant ne pas prétendre détenir la vérité absolue.Non. Je pense qu'on est vraiment égoïste quand on est footballeur professionnel. Tout est mis en place pour que l'on soit dans les meilleures conditions, que l'on ait juste à se concentrer sur nous. Et ça, quelque part, ça nous encourage à ne penser qu'à notre carrière. Pour ma sœur, je ne m'en étais pas aperçu. Mais son témoignage est intéressant, parce qu'elle explique que grâce à ça, elle a évolué et forgé son caractère. Ma femme, je me doutais que c'était difficile Lire la suite de l'article sur SoFoot.com