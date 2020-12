Jérémie Bastien : "Je ne perçois pas de risque de faillite pour le LOSC"

Incapable de faire face à l'endettement du LOSC, Gérard Lopez, propriétaire des Dogues, a confirmé le 16 décembre qu'il allait céder le club nordiste au fonds d'investissement luxembourgeois Merlyn Partners. Décryptage des tenants et des aboutissants d'une vente qui fait jacasser tout le football français avec l'économiste du sport Jérémie Bastien, maître de conférences à l'université de Reims Champagne-Ardenne.

Je travaille depuis très longtemps sur la financiarisation du football donc, pas vraiment, non. Les investisseurs mobilisent de plus en plus d'endettement pour racheter des clubs et ce n'est pas sans conséquences, évidemment. Dans le cas particulier du LOSC, on parle d'un club dont la chaîne de propriété est divisée en un nombre impressionnant de filiales. À observer l'ensemble, ça fait même penser à la crise des subprimes de 2008, où on essayait de comprendre la véritable structure des actifs et d'endettement des banques. Ça illustre pleinement ce phénomène de financiarisation.On peut supposer que ces organismes s'interrogent quant à la capacité de Gérard Lopez et du club à rembourser cette dette. Ce doute est probablement grandement généré par le contexte actuel, où la crise du Covid-19 va peut-être remettre en cause le marché des transferts et plus spécifiquement la valeur des plus gros actifs du club, à savoir les joueurs. En résumé, l'anticipation que font Elliott et JPMorgan, c'est que la valorisation des joueurs va plonger et que cela va plomber sur une longue période les revenus d'un club comme le LOSC.Pas forcément, non. On le voit en Ligue 1 comme en Ligue 2, avec Bordeaux, Caen et Toulouse, qui ont été rachetés par des fonds américains.