Jens-Lys Cajuste, la nouvelle fleur de Reims

La cité des Sacres tient son nouveau prince : Jens-Lys Cajuste, 22 ans, héritier de la couronne de Suède. L'élégant milieu de terrain de Midtjylland a posé ses valises à Reims en ce mois de janvier, devenant au passage le transfert record du club. Une sacrée prise pour le club champenois, puisque l'on parle d'un joueur suivi par de nombreuses écuries européennes, coté à 15 millions d'euros l'été dernier et vu comme un futur très grand. Mais qui est ce beau Scandinave et comment a-t-il séduit les dirigeants rémois ?

Chine, basket et rêve américain

" Épi de maïs ". Reconnaissez-le : on a vu plus imposant comme surnom. Mais c'est bien celui donné à Jens-Lys Cajuste par ses coéquipiers, en référence à sa grande taille et à sa minceur., sourit Mathieu Lacour. Et le directeur général du Stade de Reims peut avoir le sourire : en ce mois de janvier, il vient d'attirer un gros poisson, un saumon venu de Suède, que la cellule de recrutement du Stade de Reims avait dans ses filets depuis plusieurs années., raconte Pol-Edouard Caillot, fils du président rémois, mais surtout dénicheur de talents pour le Stade. Il reprend :Et le Stade de Reims s'y est engouffré cet hiver.Rennes, Augsbourg, la Fiorentina, Sassuolo, Newcastle, Brentford... La liste des prétendants était fournie pour Jens-Lys (ou Jean-Louis, en VF) Cajuste. Destiné à quitter Midtjylland l'été dernier, le jeune milieu suédois n'avait finalement pas trouvé de point de chute à cause des prétentions de son club qui en attendait au moins 15 millions d'euros. Une sacrée culbute pour un joueur acheté 170 000 euros en 2018 à Örgryte, anonyme club de seconde division suédoise. Il faut dire que jusque-là, l'Américano-Suédois était passé en dehors des radars des clubs locaux. Mais pas de Midtjylland et de sa formidable banque de données. Ni du Stade de Reims, qui commence alors à le suivre. Au Danemark, Cajuste fait vite son trou et prend part au titre des siens en 2019-2020, avant de découvrir la Ligue des champions dans une poule prestigieuse avec Liverpool, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com