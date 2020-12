Jean-Pierre Papin : "Pour France 1998, ça s'est joué à que dalle"

Un Ballon d'or, une Ligue des champions, l'OM, le Milan, le Bayern... En quinze ans de carrière, Jean-Pierre Papin s'est construit un des plus beaux palmarès du foot français en tant que joueur. Après un début de carrière d'entraîneur à Strasbourg, Lens et Châteauroux, JPP est de retour sur un banc depuis l'été dernier à Chartres en N2, après 5 ans de pause. Pourquoi ce retour ? Quelles sont ses ambitions pour la suite ? Quel regard sur son parcours ? Le créateur des Papinades se confie. Entretien à mettre sous le Papin de Noël.

"La difficulté quand on s'appelle Jean-Pierre Papin, c'est que tout le monde pense que ça va bien se passer, et vite. Mais moi, je n'ai pas de baguette magique. Je ne peux pas mettre les buts que je mettais."

Ça me manquait énormément. On a discuté avec mon épouse, je lui ai dit que j'avais envie d'y retourner. À partir du moment où j'ai eu son feu vert, j'en ai parlé à Gérard Soler, avec qui j'étais en contact depuis quelques années à Chartres, et ça s'est fait très rapidement. J'avais besoin de cette longue pause. Ça avait été très compliqué après Lens. Je devais faire une pause parce que quelque chose était cassé. Pendant 5 ans, j'ai rencontré beaucoup de monde du foot, j'ai fait un gros travail d'introspection.Je voulais remettre le pied à l'étrier, et ici, le challenge est hyper intéressant, avec une belle équipe. L'idée, c'était de reprendre contact avec la base du métier, comme quand j'ai commencé à Arcachon avant d'aller à Strasbourg. Je préférais reprendre par le monde amateur où on te laisse bosser un peu plus. Après, on verra de quoi demain sera fait. Je n'exclus pas un retour en professionnel.Oui, c'est plutôt l'idée.Quand tu embrasses ce métier-là... Pendant quelques années encore, oui, ça me plairait bien de revenir.L'humain, la transmission. Quand tu as baigné dans ce milieu pendant toute une vie, à un moment, tu as besoin de cela pour te sentir à 100%. Je ne suis pas là pour l'argent. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com