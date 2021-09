Jean-Pierre Adams et son ange-gardien

Ancien membre de la "Garde Noire" avec Marius Trésor, Jean-Pierre Adams nous a quittés après 39 ans de coma. Jusqu'au bout, sa femme, Bernadette, que nous avions rencontrée en 2017, aura veillé sur lui.

En cet après-midi ensoleillé de mai 2017, Bernadette Adams en avait marre. Marre des hirondelles qui avaient envahi l'auvent de sa jolie maison de Caissargues, la banlieue résidentielle de Nîmes. Elles étaient "" puis elles lui ont ruiné sa terrasse, l'obligeant à poser des filets. Marre du bruit strident de son visiophone, qui retentissait trop souvent à son goût. "", soupirait l'épouse de Jean-Pierre Adams, qui s'occupait de son mari jour et nuit depuis l'accident d'anesthésie qui l'avait plongé dans un état végétatif en 1982. Mais marre aussi, au fond, que ce visiophone ne sonne plus aussi souvent qu'avant. "Jusqu'au décès de Jean-Pierre Adams, ce 6 septembre après 39 ans de souffrance, Bernadette n'a pourtant jamais cessé de prendre soin de son mari. Douze ans de procès pour faire reconnaître les erreurs de l'hôpital qui a transformé une banale opération du genou en coma profond, d'abord, et puis un retour à la maison dès juin 1983. À l'époque où nous lui avons rendu visite, en 2017, Jean-Pierre était installé dans un lit médicalisé américain dernier cri obtenu grâce à l'un de ses fils, électricien dans un hôpital. Petite tonsure sur le haut du crâne, l'ancien footballeur alternait les phases de sommeil et les phases éveillées, yeux dans le vide mais grands ouverts. Les journées de Bernadette étaient réglées comme du papier à musique : lever 6h45, petit-déjeuner, courses pendant le premier passage de l'aide-soignante, kiné, qui place Jean-Pierre en position assise entre 12h et 14h30, retour de l'aide-soignante, ménage, dîner et mise au lit.Et pas question de lâcher l'affaire : "" Parce qu'elle était persuadée qu'il pouvait encore ressentir des émotions, Bernadette plaçait chaque jour sur son tourne-disque les albums d'Aretha Franklin, Otis Redding et la fine fleur de la Motown que son mari appréciait particulièrement.