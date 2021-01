Jean-Philippe Mateta : "L'équipe de France, la Ligue des champions, je veux tout"

Parce qu'il a fait le tour de la question à Mayence, Jean-Philippe Mateta (ex-Châteauroux, Lyon et Le Havre), un temps annoncé du côté de l'OM, a finalement rejoint Crystal Palace cet hiver. À 23 ans, l'avant-centre entend profiter de son arrivée en Premier League pour faire exploser son talent à la face de l'Europe. Entretien avec un homme qui est prêt à tout pour atteindre l'équipe de France : y compris se mettre aux échecs.

Le début de carrière de Jean-Philippe Mateta est comme un film dont on aurait raté le premier quart d'heure. Il mérite un résumé : snobé par les centres de formation, " JP " perce en National à Châteauroux lors de la saison 2015-2016. Ses 11 buts lui permettent de signer à Lyon contre 3 millions d'euros, une jolie somme pour un joueur du troisième échelon français. Dans le Rhône, l'embouteillage aux postes offensifs et l'impatience de Mateta le conduisent à se faire prêter en Ligue 2, au Havre, où il devient une légende (20 buts). De retour à Lyon, il demande des garanties sur son temps de jeu. Malheureusement, on ne lui garantit rien du tout, ce qui incite Jean-Michel Aulas à le vendre 10 millions d'euros à Mayence (plus gros achat de l'histoire du club). Son arrivée en Allemagne ? 14 buts, soit le plus gros total pour la première saison d'un Français en Bundesliga. L'été 2019 annonce de belles choses : il brille en juin lors de l'Euro U21 en Italie au point d'être un acteur majeur de la qualification pour les JO de Tokyo, compétition à laquelle la France n'a pas participé depuis 1996. Mais en juillet, une grosse blessure au ménisque fait prendre à sa saison un virage un peu moins festif : il passe six mois à soigner son genou, puis une pandémie mondiale débarque. Tombé dans l'oubli, il décide de travailler dans l'ombre pour revenir fort. Le début de saison 2020-2021 est paradoxal : auteur de 7 buts dans une équipe qui se morfond en fin de classement, Mateta est subitement vu par son club comme une vulgaire valeur marchande. Un mal pour un bien, son jeu et son gabarit (1,92m, 84 kg) étant taillés sur mesure pour la Premier League. Vendu 18 millions d'euros à Crystal Palace (l'époque complique les choses et évoque un prêt payant d'un an et demi avec obligation d'achat), Jean-Philippe Mateta, 23 ans, est finalement peut-être l'inverse d'un joueur qui traverse une saison quelconque : il donne en tout cas des arguments qui laissent deviner qu'il n'a jamais été aussi près d'une sélection en équipe de France.