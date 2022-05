Jean-Philippe Durand : "L'Eintracht n'était pas programmé pour gagner une Coupe d'Europe"

C'est depuis l'Afrique, continent où il menait une mission de scouting pour l'Eintracht Francfort, que Jean-Philippe Durand a assisté à la finale de la Ligue Europa dont les Allemands sont sortis vainqueurs. Cela n'empêche pas le recruteur du club depuis 2020 de révéler certains secrets de la réussite des Adler. Réussite qui suscite la curiosité en France.

"Les Allemands ont des structures et des organisations de travail qui sont toutes portées vers la performance. Chaque personne peut évoluer dans les meilleures conditions, et on va demander beaucoup de travail, cela se ressent."

Pas du tout, chacun son travail.Comme souvent en finale, c'était un match très tendu, très serré. Je pense que Francfort a pris plus d'initiatives et a eu plus de chance de marquer. Mais comme souvent dans une finale, cela se joue sur des détails. Même si je pense que la victoire est méritée, sans l'arrêt de Kevin Trapp dans la prolongation, les Rangers auraient gagné, ça se joue à rien.Quelque part, l'Eintracht n'est pas une équipe qui était programmée pour gagner une Coupe d'Europe. Après, c'est un club qui progresse chaque année depuis quatre, cinq ans. L'équipe arrive à élever son niveau de jeu quand elle joue une compétition européenne contre les grands clubs. Même en championnat contre les gros, ça s'est bien passé cette année. Le championnat a été perdu à domicile contre des équipes supposées plus faibles. Il y a une force collective dans cette équipe, malgré des changements récents avec le départ d'André Silva et ses 29 buts, et Rafael Santos Borré qui débarque de River Plate et qui a eu un temps d'adaptation. L'équipe s'est construite petit à petit.Ils cherchaient à développer et organiser leur réseau deet ils recherchaient un référent pour la France. Ils m'ont proposé d'être leur responsable sur le pays. C'est principalement mon rôle. Depuis peu, je fais aussi l'Afrique, mais 90% reste la France.