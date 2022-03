Jean-Paul Ndjoli : "Il m'a dit : "je rêverais de planter ta sœur comme les esclaves noirs""

Jean-Paul Ndjoli, franco-congolais de 21 ans, évolue cette saison avec la réserve de l'Hércules d'Alicante, en cinquième division espagnole. Le 6 mars dernier, lors d'un match face à Torrent, l'ancien attaquant d'Évreux s'est fait insulter de la plus atroce des manières par un défenseur adverse. Après avoir décidé d'informer l'arbitre, son coach et ses coéquipiers, Ndjoli s'est heurté à une indifférence quasi générale. Il revient sur ce scandaleux épisode.

Je jouais avec mon équipe de l'Hércules d'Alicante dans la banlieue de Valence, à Torrent. Au départ, ça se passe comme dans chaque match de football : ça tape dans les duels, ça se répond. Au bout d'un moment, je commence à prendre le dessus. C'est là que l'ambiance change., des insultes déjà inacceptables, mais qu'on est habitués à entendre sur un terrain. Sauf qu'après quelques actions, ilse met à se rapprocher de moi et il me dit :... À ce moment-là, je vais voir l'arbitre et je lui raconte ce que j'ai entendu. Il me répond que lui n'a pas entendu, et qu'il va faire attention. Et là, je crois que ça a complètement vrillé dans la tête de l'adversaire. D'un coup, il s'est mis à me lancer des trucs comme... Alors je retourne voir l'arbitre et mon coach, et je leur dis que je ne vais pas continuer à accepter ça, qu'ils doivent faire quelque chose, ou alors j'arrête.Ils ont essayé de me raisonner, de me dire qu'il essayait juste de rentrer dans ma tête pour me sortir de mon match, qu'il ne fallait pas que je le laisse faire. Alors j'ai continué. Mais comme il ne s'arrêtait pas, j'en ai eu marre et j'ai décidé de sortir. Cette fois, mon coach a bien compris, il ne m'a pas retenu sur le terrain et il m'a remplacé.Forcément, j'ai eu un gros accès de colère. J'avais les larmes aux yeux tellement j'étais énervé. Je trouvais profondément injuste le fait que personne ne réagisse. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com