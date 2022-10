Jean-Paul Bertrand-Demanes : "Se battre contre le cancer, c'est une œuvre collective"

Trente ans après le dernier de ses 650 matchs avec le FC Nantes (le record du club), on diagnostiquait à Jean-Paul Bertrand-Demanes un cancer de la gorge, avec de faibles chances de survie. À l'occasion de la sortie de Stade 4, livre témoignant de son combat, " Le Grand " raconte sa carrière, sa maladie ou encore sa rencontre avec Bob Marley.

"Ce livre est avant tout un témoignage pour les personnes qui luttent contre le cancer. Il ne va pas les guérir, mais il peut donner quelques clés pour les accompagner."

Non, c'est tous les ans, la prochaine sera en novembre. Avant, pendant quatre ans, c'était deux visites par an, parce que bon, c'était un cancer de stade 4. C'est chaud, stade 4, il n'y a pas de stade 5. Donc on suit quand même ça sérieusement. Mais comme le docteur Bardet le dit dans le livre :Depuis 2017, je vis dans le centre-ville de Nantes avec ma femme. Là-bas, je fais tout à pied : je croise des commerçants, des vieux Nantais qui m'abordent et me disent :Mouais, bof, je ne suis pas écrivain. Et puis le docteur Bardet m'appelle. Il avait un cancer. Je lui dis de s'accrocher. Et il me répond :Le premier confinement arrive, ça me trotte dans la tête. Je me dis que si mon exemple a pu, un peu, l'aider à lutter, autant faire un témoignage. Quand j'ai fini le premier manuscrit, Max Milom'a envoyé Bertrand Ferrier, avec qui on a retravaillé le texte. Disons que j'ai amené la matière première et lui a mis les ingrédients. La scène de la trachéotomie, par exemple, je l'ai écrite avec mes mots et il a réussi à en faire une scène où le grand désarroi dans lequel j'étais ressort bien, avec l'image d'un pneu crevé. Le résultat est pas mal, je crois. J'espère qu'un maximum de gens vont l'acheter parce que tous les droits sont reversés à Gauducheau, le centre anticancer de Nantes.Pas vraiment, mais 3000 serait déjà très bien. Ce livre est avant tout un témoignage pour les… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com