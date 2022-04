Jean-Pascal François : "Le Qatar, c'est une grande façade"

Les mardi 29 et mercredi 30 mars, ­l'Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois a réuni une trentaine de syndicalistes originaires du monde ­entier, pour discuter des évolutions "des droits des travailleurs migrants et l'héritage de la Coupe du monde au ­Qatar". Parmi eux, le représentant de la CGT Jean-Pascal François, pour qui les évolutions du droit du travail qatari ne sont jamais vraiment passées du théorique à la pratique.

"En 2017, j'avais réussi à me rendre jusqu'à 2 ou 3 heures du matin dans un camp de travail au milieu du désert, à 80 kilomètres de Doha. J'avais vu des choses horribles : des Népalais qui vivaient à douze dans 4 mètres carrés."

Non, j'y étais déjà allé en 2017. Depuis le début des travaux du Mondial au Qatar, l'Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois a mené au moins 15 inspections là-bas.Absolument pas. Notre conférence et le voyage sont aux frais de l'organisation. On ne se fait jamais inviter, pour rester à distance des organes de pouvoir. Là, on était quatre de la CGT à y aller, il y avait aussi de nombreux représentants de pays européens, mais aussi africains et asiatiques. Ces deux continents sont particulièrement concernés : une grande partie de la main-d'œuvre migrante du Qatar est originaire de ces zones géographiques, et notamment du sous-continent indien.Les Qataris ne font voir que ce qu'ils veulent faire voir, c'est-à-dire pas grand-chose. À première vue, Doha, c'est Las Vegas dans le désert, mais sans les casinos. Quand on va avec les Qataris sur les chantiers, on voit des choses qui sont soit finies, soit très propres. Tous les stades sont terminés, les seuls travaux qui restent à faire, ce sont la finition des routes, des trottoirs, chemins d'accès, etc. Mais moi, si je veux voir un stade, je vais au Stade de France, des travées avec des sièges, il y en a aussi hein.Il faut ruser. Le Qatar est très encadré, on ne peut pas circuler comme on l'entend. Ce n'est pasde George Orwell, mais c'est quand même vachement compliqué. Surtout qu'ils ont mis en place une application anti-Covid qui est géolocalisable. Dans un premier temps, on a réussi à embrouiller les gens en faisant l'impasse sur cette