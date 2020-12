Jean Pantaleo, génie du skate

Le skateboard, un sport aux multiples figures. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Jean Pantaleo est le skateur le plus doué de sa génération. Ce Marseillais de 21 ans est en train de se faire un nom dans le petit monde de la planche. S'il a déjà à son actif plusieurs titres, il pourrait briller prochainement aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. En attendant, c'est sur le bowl de la cité phocéenne qu'il enchaîne les tricks.

Le skate: une affaire de famille

On l'annonce déjà comme la relève du skate français. Jean Panteleo, âgé de 21 ans, est le nouveau prodige de la planche à roulette. Né à Marseille en juillet 1989, il débute le skateboard à l'âge de 8 ans. Son oncle, amateur de belles planches, les collectionnait. Il lui enseigne l'art de se tenir debout sur un skate.

Depuis, la passion ne le quitte plus. Il ressent ses premières émotions entre le bowl, cette arène pour skateurs en forme de dôme inversé, et l'avenue Pierre-Mendès-France à Marseille. Les tricks s'enchaînent: ollie, kickflip et autres rides n'ont bientôt plus de secrets pour lui. Très vite il se distingue et on le voit enchaîner les figures sur des vidéos publiées par Urbex Series ou Flatspot Magazine.

Des titres en cascade

La glisse est toute sa vie, à tel point qu'il décide de mettre ses études de côté en 2017 pour s'y consacrer et cela malgré de nombreuses blessures, notamment une à la jambe droite, son point d'appui pour pousser sa planche. Fracture du tibia-péroné et de la malléole et entorse des ligaments tibio-fibulaires ne suffisent pas à l'empêcher de rouler. Le jeune homme possède pourtant une plaque en métal et sept vis à seulement 21 ans.

Et la reconnaissance arrive enfin. Déjà en 2016, il arrive en quarts de finale du Red Bull Bowl Rippers. L'année d'après, il brille aux Championnat de France en remportant la première étape au Mans haut la main en catégorie bowl, ainsi qu'à Grenoble au Supra Skate Rock. Puis c'est la troisième place du Sosh Freestyle Cup et enfin, en 2019, la 1ère place du Red Bull Bowl Rippers, chez lui à Marseille. Il réitère l'exploit l'année d'après.

Objectif JO 2021?

La prochaine étape pour Jean Pantaleo pourrait bien se jouer à Tokyo. Le 3 août 2016, le comité international olympique a décidé d'inscrire le skateboard aux JO de Tokyo, en tant que sport additionnel.

Deux épreuves seront proposées: un parcours combinant un bowl de 45 secondes durant lesquelles les skateurs devront réaliser 4 runs, et une épreuve de Street, sorte de parcours de rue avec des escaliers, des bordures, et des rampes sur lesquels les sportifs auront à réaliser en 45 secondes 2 runs et 5 tricks. Déjà, le nom du jeune Marseillais se murmure pour intégrer la Délégation française de skateboard à Tokyo. Réponse dans quelques mois.

Combien coûte un équipement de skate?

Si l'on veut rider comme un pro, le coût principal sera sans surprise celui de la planche, dont le prix peut aller de 50 euros pour les entrées de gamme à plus de 1.000 euros pour les meilleures. Les skateurs sont des bidouilleurs et il n'est pas rare de chiner dans les magasins pour trouver les meilleures roues, les meilleurs trucks, et ainsi personnaliser son skateboard en fonction de sa pratique. Le prix des roues va de 20 à 50 euros pour un lot de 4. Pour les trucks, qui permettent d'orienter la direction de sa planche, leur coût peut aller de 15 euros à plus de 100 euros. Enfin, pour les entraînements, afin d'éviter de se blesser, mieux vaut investir dans un bon casque (environ 30 euros) et un kit de protection pour les mains, poignets et genoux (une trentaine d'euros également).

