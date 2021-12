Jean-Michel Aulas, on se lasse

Comme durant chaque crise traversée par l'OL ces dernières années, le président Jean-Michel Aulas a repris la barre pour piloter le bateau. Mais entre un remaniement interne et des résultats décevants à gérer, il en a oublié que la communication, c'est la clé. Résultat, toutes ses déclarations sont contre-productives, et c'est sa réputation entière qui prend un sacré coup sur la caboche.

Un tonton complotiste sur Facebook

Le 5 décembre dernier, plus de 3800 personnes ont aimé un tweet lyonnais teinté de nostalgie :accompagné du but sublime de Lucas Paquetá en début de saison contre Clermont. Parmi eux, Jean-Michel Aulas. Le début d'un calendrier de l'avent où chaque jour est une case contenant une déclaration à côté de la plaque de, selon sa bio Twitter. À la base, ça partait d'une bonne intention. Comme dans chaque période de crise à l'OL, c'est le président historique qui reprend la main sur la communication pour balayer devant la porte et repartir sur des bases saines. Mais pour ce cru 2021, le pompier est devenu plus que jamais pyromane. Entre un contexte sportif compliqué, la future démission de Juninho et le fiasco OL-OM, les braises étaient déjà bien chaudes. Mais à chacune de ses sorties médiatiques, Jean-Michel Aulas a ravivé les flammes, rendant la situation complètement foireuse.Sa dernière bafouille est d'ailleurs symbolique de la situation risible. Présent lors d'une assemblée générale d'OL Groupe, il a cru bon apporter une précision sur le supporter qui avait jeté une bouteille en pleine tête de Dimitri Payet :. Comme beaucoup de personnes dépassant les 50 piges depuis la crise du Covid, il a cru bon de s'informer via Facebook. Une mauvaise idée déconstruite immédiatement par l'avocat du supporter, qui n'aurait que liké la page de l'OM, alors qu'il est un vrai adepte de l'OL dans la vraie vie :. La sortie, moins bien contrôlée que celles d'Anthony Lopes grande époque, s'ajoute à un dossier qui a pris de l'épaisseur lors d'une interview accordée àoù il a enchaîné les saucisses avec une certaine décontraction :