Jean-Michel Aulas et la révolution qui vient

Coté en bourse, l'Olympique lyonnais a, comme chaque année, présenté ses résultats financiers auprès de ses actionnaires. L'occasion, pour son président Jean-Michel Aulas, d'imaginer le football de demain. Salaires, rémunérations et organisations, se dirige-t-on vers une révolution ?

Baisser les salaires et faire des joueurs des actionnaires

"Les joueurs pourront bénéficier d'un bel investissement en cas de rebond. Ce serait une belle solidarité entre le sportif, l'économique et l'ensemble des salariés du groupe."Jean-Michel Aulas

Devant la plupart des actionnaires et investisseurs majoritaires de l'OL groupe, lors d'une conférence de presse diffusée en ligne, Jean-Michel Aulas, président de Lyon depuis 1987, a présenté les résultats économiques du club, à l'ère de l'épidémie de coronavirus, et les solutions pour contourner les pertes. Chiffré, sur la seule première partie de saison, à 111 millions d'euros, le manque à gagner s'explique en grande partie par l'absence de qualification en Ligue des champions et des matchs à huis clos, marquant forcément les recettes jusqu'ici très importantes du Groupama Stadium.Dans l'ensemble, Aulas n'a pas affiché une grande inquiétude, mais a néanmoins présenté des solutions pour faire face à cette période. Premier élément, et non des moindres, il a proposé de réduire de 25% tous les salaires supérieurs à 50 000€ mensuels,[...]Et, afin de compenser cette diminution, il conditionnerait cette baisse à un intéressement sur le résultat via des primes.Autrement dit, une qualification directe en Ligue des champions, un titre de champion de France ou une victoire en Coupe de France offrirait des primes aux joueurs compensant les pertes de leur salaire actées en cours de saison.Mais Aulas va beaucoup plus loin dans la contrepartie, en imaginant une compensation par actions. Les joueurs qui accepteraient une baisse de leurs émoluments recevraient en échange des actions du groupe Lire la suite de l'article sur SoFoot.com