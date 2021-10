information fournie par So Foot • 01/10/2021 à 06:00

Jean-Michel Aulas, Claude Puel : e-mail, toi non plus

À l'été 2008, Jean-Michel Aulas confie les clés de l'Olympique lyonnais à Claude Puel. Un mariage qui a pour ambition de placer l'OL très haut sur les scènes nationale et européenne. Trois ans après, malgré une demi-finale historique en Ligue des champions 2010, c'est le divorce. Le début d'un long combat judiciaire remporté par le président JMA grâce à un simple e-mail resté sans réponse, retenu par la justice pour justifier l'éviction pour faute grave du technicien. Retour sur un coup de maître du service juridique lyonnais.

AS Saint-ÉtienneOlympique lyonnais 03/10/2021 à 20h45 Ligue 1 Uber Eats

Ce 25 septembre 2010, Jean-Michel Aulas n'en mène pas large face à une tribune de supporters lyonnais en colère après un derby perdu à domicile face à l'AS Saint-Étienne. Mais le président tient bon. Face à ses interlocuteurs qui ont Puel en ligne de mire, le " prez " affiche un soutien mesuré.(pour la finale de la Ligue des champions, NDLR).La suite ? Lyon n'ira pas à Londres, éliminé en huitièmes de finale de la C1 par le Real Madrid de José Mourinho, et terminera à l'arrache sur le podium de Ligue 1. Si le passage le plus spectaculaire de sa prise de parole improvisée reste son(les Stéphanois)(la C1), l'info majeure réside dans la dissociation entre le club et son entraîneur, annonciatrice d'une saison sous haute tension. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com