Jean-Michel Aulas à l'OL, bientôt la fin du règne ?

Le week-end dernier, personne n'a retenu le joli succès de l'OL contre Montpellier (5-2) tant l'atmosphère au Groupama Stadium a été délétère. Au milieu de nombreuses déclarations confirmant la fracture entre le public rhodanien et son équipe, Jean-Michel Aulas a pour la première fois émis l'hypothèse d'un départ. Mais est-ce vraiment le bon moment ?

Marseille Lyon le 01/05/2022 à 20:45 Ligue 1 Diffusion sur

Déléguer, le pari raté

En janvier, Jean-Michel Aulas affirmait encore au micro d' Europe 1 qu'il ne partirait. Moins de quatre mois après cette déclaration, et dix jours après avoir été éliminé de la Ligue Europa, le boss de l'OL a pourtant sous-entendu pour la première fois qu'un départ n'était pas à exclure., confiait-il sur un ton dépité alors que le virage nord du Groupama Stadium venait de sévèrement s'enguirlander avec Karl Toko Ekambi malgré la victoire 5-2 face à Montpellier .Depuis trois ans, souhaitant s'éloigner un peu et déléguer, le président historique des Rhodaniens a fait confiance à trois hommes. Thierry Sauvage pour le marketing et le business ; Juninho et Vincent Ponsot pour le sportif. Ce duo franco-brésilien n'a jamais fonctionné, et l'ancien de laa préféré mettre les voiles au début de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com