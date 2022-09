Jean-Marie Lartigot : "L'arbitre a un rôle de triple protection"

Si le début de la saison 2021-2022 a été émaillé par moult incidents en tribunes, celui de l'exercice actuel l'est par la multiplication des polémiques liées à l'arbitrage. Entre cartons rouges dégainés à la vitesse de l'éclair, bousculades et petites phrases assassines, la vie des hommes en noir semble plus compliquée que jamais. Ancien arbitre de Ligue 1 et de Coupes d'Europe entre 1981 et 1994, Jean-Marie Lartigot continue d'exercer son regard sur un métier qui lui est cher. On a profité de la trêve internationale pour lui demander de livrer son analyse.

Pour moi, c'est une bonne idée, car c'est un milieu qui est en constante évolution. Mais ce n'est pas la première fois que les arbitres vont à la rencontre des clubs. D'ailleurs, par le passé, certains allaient même participer à un entraînement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et je trouve ça dommage. Tout comme je trouve regrettable que seuls onze clubs aient répondu favorablement à cette invitation. Je ne comprends pas qu'on n'envoie pas, à défaut, au moins un adjoint ou le directeur sportif. D'un côté, on a une contestation massive et lorsque la DTA fait un pas en avant, on ne vient pas. Il ne faudra pas venir pleurer après.Un élément m'interpelle particulièrement : à la fin de cette saison, il y aura 20% de descentes en Ligue 1 et en Ligue 2, et un tiers en National 1. C'est énorme et les clubs commencent déjà à compter les points. À l'époque où j'arbitrais, ce qu'on appelait le "match de la mort" avait généralement lieu à l'avant-dernière journée, maintenant c'est carrément à la dixième. Donc cela n'arrange pas l'atmosphère générale. Ensuite, on est passé d'un football tactico-technique à un football tactico-physique. J'ai arbitré environ 245 matchs de Ligue 1 pendant treize ans et je ne me souviens pas d'avoir vu des arcades sourcilières qui explosent sur un coup de coude. Les joueurs sont certainement plus affûtés qu'avant, mais on voit des gestes de plus en plus violents, et au milieu de ça, l'arbitre doit faire le tri, et je ne pense pas que la DTA ait lancé une politique du chiffre, avec un certain nombre de cartons rouges