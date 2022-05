Jean-Marc Furlan : "On a fini par récolter les fruits"

Malgré la remontée de l'AJ Auxerre en Ligue 1 dix ans après l'avoir quittée, Jean-Marc Furlan va encore devoir se taper une semaine de boulot avant de pouvoir partir se reposer avec son épouse en Crète, une destination que le couple affectionne particulièrement. En attendant, le technicien ajaïste est revenu sur un match pas comme les autres, mais pour lequel l'heure n'était pas au doute. Et pour cause : quand on a l'habitude de mettre en place des plans triennaux pour sortir un club du purgatoire (cinq promotions à mettre à son crédit, c'est un record), on finit par avoir quelques éléments en béton pour parvenir à ses fins.

"Pour que mes garçons aient la tête légère, je leur ai dit que ce match n'était pas une menace pour nous, mais bien pour Saint-Étienne."

C'est vrai que c'est fantastique parce que ce que nous avons fait, aucun club ne l'avait réussi avec la formule actuelle. Pour moi aussi, c'est exceptionnel, car auparavant, j'étais toujours monté directement. Lorsque j'avais disputé les barrages avec Brest contre Le Havre en 2018, on avait terminé cinquièmes et été éliminés d'entrée de jeu. Et là, on joue Saint-Étienne, un club de Ligue 1, dans le Chaudron qui plus est, et la première chose qu'on serait tenté de penser c'est :Je le répète souvent, et on me chambre souvent là-dessus, mais la solution est multifactorielle. Pour que mes garçons aient la tête légère, je leur ai dit que ce match n'était pas une menace pour nous, mais bien pour Saint-Étienne. Pour nous, c'était un défi qu'on allait relever avec les compétences qui sont les nôtres et la joie de jouer en s'éclatant.Je pense qu'il a dit ça sincèrement. Mais en même temps, cela montre que l'exploit qu'ont réalisé les garçons est loin d'être commun, au vu des dernières années.