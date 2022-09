Jean-Luc Godard, sauve qui peut le football

Mort à l'âge de 91 ans, le cinéaste franco-suisse aimait le ballon rond d'une passion lucide et douloureuse, au point d'en citer quelques grandes ou sombres heures dans ses films.

Une passion pour la Hongrie

Au commencement, il y a deux enfants qui jouent, qui s'échangent un ballon du pied en alternant les rôles : tu es l'attaquant, je suis le défenseur, puis on inverse. Ils jouent dans des ruines, des avions passent au-dessus de leur tête et le bruit d'un mortier succède à celui de la chaussure qui frappe le cuir. Le jeu, le football, est menacé par la folie des hommes, la guerre, objet du court-métrage commandé à l'automne 1990 par l'Unicef à Jean-Luc Godard et son épouse, la réalisatrice Anne-Marie Miéville :Mort, de sa propre volonté, le 13 septembre à l'âge de 91 ans, le cinéaste franco-suisse aimait le football, et plus généralement le sport, d'une passion douloureuse et consciente de ses défauts et ses dévoiements guerriers, médiatiques, mercantiles (, lâchera-t-il à l'automne 1998). Lui aussi, avant d'être gardien de l'équipe juniors de Nyon, l'a été, ce petit garçon qui jouait dans les ruines. Pas de vraies ruines, mais celles de l'Europe où il grandit au début des années 1930. Dans un dialogue avec le documentariste Marcel Ophüls - l'auteur du-, il compare leurs deux destins, l'un quiparce que juif, l'autre qui, pendant ce temps-là,, sans rien savoir de l'extermination en cours. Lui qui, quand le général allemand Rommel a été vaincu à El-Alamein, en aLa guerre comme un match… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com