Jean-Jacques Pierre : "C'est beaucoup plus que du football pour Haïti"

La sélection d'Haïti doit composer avec pas mal de soucis : le président de la République assassiné par un commando armé, un séisme de magnitude 7,2, le patron de la fédération banni pour harcèlement sexuel et évidemment la crise liée à la pandémie. Au milieu, Jean-Jacques Pierre essaye de jongler avec tout cela. À 40 ans, l'ancien pensionnaire de Ligue 1 et sélectionneur officiellement depuis juin 2021 se confie longuement sur ses difficultés à la tête des Grenadiers.

"Entre les cadres qui ne voulaient pas venir pour ces histoires de primes et les autres qui ont été solidaires, ça fait une quinzaine de joueurs qui ne sont pas venus."

Malheureusement, on a une sélection qui, en période estivale, se retrouve avec une bonne quantité de joueurs en fin de contrat. Ça veut dire que quand la saison commence, ils ne sont pas payés et pas compétitifs. Là, c'était le cas. Certains joueurs, notamment les cadres, ne sont pas venus parce qu'ils demandaient à ce qu'on leur paye des primes. On est donc parti avec des jeunes qui n'avaient jamais été appelés en sélection. L'idée, c'était de faire entrer des jeunes et qu'une ossature de joueurs expérimentés puisse les encadrer, mais c'est compliqué. Les détails administratifs n'ont pas été résolus en temps et en heure, et sportivement, on a été pénalisés sur le résultat. Avec le staff technique, on se rend compte à chaque rassemblement que si les choses administratives étaient bien faites, on aurait moins de frustration au niveau des joueurs. Je suis arrivé dans une fédération en transition. On passe d'un comité qui était en place pendant vingt ans à un comité de normalisation. Le côté sportif n'est plus la priorité. Mais il y a des échéances sportives avec la Coupe du monde et la Gold Cup, donc ce n'est pas évident.Certains joueurs m'ont écrit le 7 août pour me dire que s'ils ne recevaient pas leurs primes, ils ne seraient pas disponibles pour la sélection.