Jean-Guy Wallemme : "J'aurais dû être plus con, plus tordu, plus vicieux"

Débarqué à l'Étoile FC Fréjus-Saint-Raphaël en début de saison, Jean-Guy Wallemme est toujours un infatigable capitaine de navire. Actuellement dans l'attente de la reprise du championnat de N2, le vieux loup de mer des bancs de touche hexagonaux en a profité, entre deux séances de travail, pour ressortir la boîte à souvenirs. De son titre de champion de France 1998 avec Lens à sa découverte du monde amateur, en passant par son éphémère collaboration avec Rudi Garcia et les visites qu'il organisait à la prison d'Auxerre, l'ex-Casque d'or de Bollaert a des choses à raconter. Pour cela, il lui fallait simplement une table, une chaise et un petit café. Entretien bourré de soleil.

Le couloir du stade Louis-Hon de l'Étoile FC Fréjus-Saint-Raphaël sonne creux. Le vestiaire, vide. La salle de soins, vide. Les tribunes, vides. La pelouse du terrain d'honneur, vide. Il n'y a bien que ce jardinier qui ramasse quelques mauvaises herbes. Et Jean-Guy Wallemme, seul, dans son bureau. Cette semaine, tous ses joueurs sont exceptionnellement au repos. De toute façon, ce week-end, il n'y a pas de match au programme. Si la saison blanche a été actée la veille par la FFF, le National 2 est encore en suspens et il faut se tenir prêt à toute éventualité de reprise. Alors Jean-Guy bûche.Mon métier continue. Les joueurs sont à disposition, et normalement, on s'entraîne tous les jours. Cette pandémie nous rappelle qu'on a la chance d'être à l'air libre, de sortir, contrairement à certains. Pour un footballeur, la pire frustration n'est pas de perdre, mais de ne pas jouer. Après, je pars toujours du principe que toute contrainte peut devenir une opportunité. Ce contexte nous permet d'être encore plus ensemble et, le jour où ça va reprendre, ça va taper. J'espère qu'on sera prêts.On est dans un groupe où il n'y a qu'un élu. Ça se joue sur des petits détails parce que tout le monde veut aussi en être. Vous avez entendu que des gens issus du monde professionnel ont débarqué dans ce championnat, comme Anelka Lire la suite de l'article sur SoFoot.com