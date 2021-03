Jean-François Debat : "J'aimerais savoir ce que Jean-Michel Blanquer pense du Mondial au Qatar"

Dans 600 jours, le Qatar donnera le coup d'envoi de la prochaine Coupe du monde. La première édition à se tenir dans un pays du Moyen-Orient. Mais l'histoire n'oubliera pas les conditions dans lesquelles la compétition a été préparée. Alors que les critiques redoublent, l'idée du boycott a refait son apparition sous l'impulsion de la Norvège. En France, le député Régis Juanico et le maire de Bourg-en-Bresse Jean-François Debat avaient rédigé une tribune demandant un boycott en octobre 2019. L'appel n'avait pas vraiment été entendu, au grand dam de l'édile, qui le réitère.

Parce que les conditions de préparation de la Coupe du monde au Qatar renforcent toutes les craintes que l'on pouvait avoir au moment où la décision a été prise. Tout le monde s'est demandé pourquoi on allait au Qatar, et plus les jours passent, plus on se demande effectivement pourquoi les équipes iraient jouer cette Coupe du monde. D'abord, je cite quand même les forts soupçons de corruption de la FIFA au moment où le Mondial a été attribué. Le moins que l'on puisse dire est que ça n'a pas été extrêmement transparent. Deuxièmement, cela fait des années, et ça s'accélère, que les ONG dénoncent les conditions d'esclavage des ouvriers qui travaillent à la construction de ces stades. Ce sont des dizaines de milliers de travailleurs venant de la Corne de l'Afrique, du Sahel ou de pays pauvres à proximité, comme le Bangladesh, qui travaillent douze heures par jour, sans protection effective, par une chaleur caniculaire. Ils sont à peine payés, les entreprises leur ont souvent retiré leur passeport pour qu'ils ne puissent pas rentrer chez eux. Nous sommes dans des conditions d'esclavage du XXIsiècle. Aujourd'hui, les évaluations parlent de plus de 6500 morts. Bien qu'hyper riche, le Qatar exploite ces travailleurs qui, pour partie, ne peuvent même pas quitter le pays alors qu'ils le souhaiteraient. Il y a aussi des raisons climatiques. Au moment où on signe les Accords de Paris et où on doit aller vers la sobriété énergétique, on va climatiser des stades ? Ces raisons suffisent amplement à se poser la question du boycott de cette compétition.