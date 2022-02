Jean-Claude Plessis : " Ma femme en avait un peu marre de me voir glander "

À 78 ans, Jean-Claude Plessis est revenu aux affaires en septembre dernier, en reprenant la présidence de l'AS brestoise, un club de Régional 3 qu'il avait déjà dirigé dans les années 1980. L'ex-boss du FC Sochaux (1999-2008), installé dans la région d'où sa femme est originaire, explique pourquoi il a accepté de reprendre du service au niveau amateur et avec quelles ambitions, alors que l'ASB est coleader de son groupe, avant un match face à Ergué-Gabéric, ce dimanche à 15 heures.

"Ma femme est bretonne. Vous connaissez les Bretons : il faut qu'ils voient la mer régulièrement. Et à Toulouse, il n'y a pas la mer."

Bien sûr ! Je ne rate quasiment aucun match de l'équipe. Cela m'est arrivé seulement lorsque mon petit-fils est né, et parce que j'étais parti quelques jours en vacances dans ma maison au Sénégal. J'essaie aussi d'assister à d'autres matchs des équipes du club, en fonction du timing.Elle commence à trouver le temps un peu long le dimanche quand je suis au stade, et encore plus en déplacement. Bon, il faut aussi savoir que c'est elle qui m'a un peu poussé à revenir à l'AS brestoise.Elle exerce toujours sa profession d'orthophoniste. Et elle en avait un peu marre de me voir glander et faire du vélo, et surtout de ne pas faire grand-chose à la maison. Quand on m'a proposé de revenir à l'ASB, elle m'a encouragé à accepter. En plus, elle aime beaucoup le foot. Quand j'étais à Sochaux, elle adorait aller aux matchs.Ma femme est bretonne. On possédait une maison près de Brest, à côté de la mer, et nous sommes venus nous y installer, après quelques années passées à Toulouse. Vous connaissez les Bretons : il faut qu'ils voient la mer régulièrement. Et à Toulouse, il n'y a pas la mer.Bref, il y a quelques années, avec des joueurs de l'époque à laquelle j'étais président, on avait envisagé de faire quelque chose, mais il n'y avait pas eu de suite. Et puis, il y a quelques mois, des dirigeants nous ont fait la proposition de revenir, et ça s'est fait. L'ASB, c'est un club historique, mais qui était tombé très bas ces dernières années.