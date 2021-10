Jean-Christophe Coubronne : "Les Finlandais ne sont plus les mêmes après trois ou quatre bières"

Non conservé par le FC Sochaux après le centre de formation à cause de sa taille, Jean-Christophe Coubronne a connu de nombreuses galères aux quatre coins de l'Europe. Mais depuis quatre saisons, le défenseur de 32 ans s'éclate en Finlande, du côté du FC Lahti.

Un ancien entraîneur adjoint que j'ai côtoyé au Portugal, à Olhanense, était en Finlande. Il a appris que j'étais sans club et il voulait que je signe. Mais une semaine après, il se fait virer ! Du coup, un agent finlandais a proposé ses services pour me trouver un club. Je lui ai donné une semaine pour avoir quelque chose de concret. Il me propose un club en D2 finlandaise, le FC KTP à Kotka. Je me pose beaucoup de questions, parce qu'honnêtement, je m'attendais à mieux. Mais je me suis dis que, si je n'allais pas gagner des millions, je pourrais au moins vivre de ma passion.Ça a été un choc. Quand il neigeait à Sochaux, c'était déjà le bout du monde pour moi. Quand je suis arrivé là-bas en janvier, il faisait -24°C lors de ma descente de l'avion. L'agent qui m'avait contacté m'a amené à Kotka, au sud-est du pays. On a roulé sur une autoroute gelée, avec la nuit en pleine journée. J'ai regardé sur Google Maps et j'ai vu que Kotka était sur une presqu'île, donc je m'attendais à voir la mer. Mais le mec me dit que la mer était glacée. Les gens faisaient du patin à glace dessus. Au début, c'était l'horreur, mais on s'y habitue, surtout au caractère des Finlandais. Ils ont la réputation de ne pas être très accueillants. Ils sont trop polis, trop disciplinés, mais ils ne parlent à personne.Quand je suis arrivé, ça m'a paru glacial, mais maintenant ça ne me surprend plus. Dans les vestiaires, ils ne se parlent pas. Ils ne s'intéressent pas à ta vie, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne t'aiment pas. C'est dur de créer un esprit de groupe dans ces conditions. Mais les Finlandais ne sont plus les mêmes quand ils se sont enfilé trois ou quatre bières. Quand j'étais à Kotka, on avait l'habitude de faire un sauna entre coéquipiers. On commence à boire quelques bières et à bouffer des