Jean-Baptiste Toussaint (Tales From The Click) : "J'étais inscrit au fan-club d'Alain Roche"

À 39 ans, Jean-Baptiste Toussaint - plus connu sous le nom de Tales From The Click - va réaliser un petit rêve : celui de faire apparaître le nom de sa chaîne YouTube, petite mine d'or en matière de cinéma, sur le maillot d'une équipe de foot. Le temps de 90 minutes ce dimanche, TFTC (500 000 abonnés) apparaîtra sur la tunique des U19 nationaux de la JA Drancy pour un déplacement au Camp des Loges face au PSG. Une fierté pour "JB", né dans la commune du 93 mais aussi grand amoureux du club de la capitale. Entretien qui sent bon les tacles d'Alain Roche et les parades de Bernard Lama.

"Les dirigeants ont été touchés par l'idée de supporter une action pour la banlieue, pour le 93. D'ailleurs on en vendra seulement 93, ce qui le rend plus collector encore"

Complètement. Je suis un énorme fan du PSG depuis la saison 1992-1993. Je suis tombé sur la victoire 4-1 face au Real Madrid et je n'ai jamais lâché le club. Et puis d'un autre côté, je suis né à Drancy et j'ai joué à la Jeanne d'Arc de Drancy (JAD) plus jeune. J'ai le souvenir d'avoir marqué un seul but. Enfin, il a été signalé hors jeu. Donc ça fait zéro. Mais je m'en rappelle bien parce quand j'ai marqué, j'ai fait la célébration de David Ginola et quand le but avait été refusé, un adversaire était venu me charrier en refaisant la célébration. Tout ça pour dire que quand j'ai vu le match des U19, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour devenir le sponsor de Drancy. Pour un match. Un seul. Et c'est le choc du championnat, le premier qui reçoit le deuxième. Et dans le même temps, je suis fier de devenir le sponsor d'une équipe de football.J'ai demandé à mon agent de contacter le club et ils ont tout de suite été intéressés par ce projet. L'idée est dans un premier temps de faire parler du club, et dans un second de raconter une belle histoire. Nous prenons en charge la production des maillots et toutes les recettes des ventes seront versées au club de la JAD. C'est mon agence Bump qui a financé les maillots. C'est vraiment cool. Ils veulent vraiment s'inscrire dans cette histoire-là et les dirigeants ont été touchés par l'idée de supporter une action pour la banlieue, pour le 93. D'ailleurs on en vendra seulement 93, ce qui le rend plus