" Je vous assure qu'à la fin d'un match de walking foot, on est crevé "

Du football en marchant, sans contact, et avec des règles variables : en grossissant le trait, voici ce qu'est le walking football, la nouvelle discipline tendance chez les séniors. Découverte de ce sport décrit comme ludique, convivial, et à base de football avec Pascal Truillet, capitaine de l'équipe de France des plus de 60 ans.

Posons les bases : walking foot ou foot en marchant ?

Qu'est-ce qui fait la singularité du foot en marchant ?

"Je vais être tout à fait clair : il n'y a personne qui vient nous voir jouer, hormis les familles. Souvent les épouses, parfois les enfants. Mais je pense que l'intérêt du walking football, c'est surtout la pratique."

Vous avez eu en quelque sorte une exposition internationale les 21 et 22 mai, avec un tournoi au Pays basque...

En progression du coup !

Justement, comment faire pour que ce sport devienne populaire à long terme ?

Foot en marchant, restons français !Ce qui est intéressant dans cette discipline relativement nouvelle en France, c'est que ça permet à des gens qui ont un certain âge et qui ont des difficultés à pratiquer le football de continuer à jouer, de prendre du plaisir et à se maintenir en forme en pratiquant cette version du foot.Déjà, c'était très, très bien organisé par la sélection basque qui nous recevait à Bilbao. Et pour les équipes de France, c'était la première sortie officielle en plus de 50 et en plus de 60 ans. On s'est aperçu qu'on avait un petit peu de chemin à parcourir pour se mettre au niveau des nations qu'on a rencontrées. De ce point de vue, c'était très formateur. On a vu que nos amis anglais, qui ont créé cette discipline, avaient encore quelques longueurs d'avance sur nous, tant au niveau technique que physique, que de l'organisation sur le terrain (défaite 1-13)... Malgré tout, la confrontation qu'on a eue le deuxième jour face aux Italiens nous permet d'avoir un petit peu d'espoir, puisqu'on a réussi à accrocher le match nul avec un dispositif beaucoup plus sérieux, même si après, on a perdu aux tirs au but. On a du chemin à parcourir, mais ce n'était finalement pas si mal.Oui ! Le deuxième match nous a fait reprendre confiance et nous a donné des perspectives intéressantes pour l'avenir.Je pense que ça partira des clubs et des instances dirigeantes du football dans les départements, des districts notamment, qui doivent mettre en place des animations autour de cette nouvelle pratique.