Je t'aime comme un but à l'extérieur qui compte double

Alors que le huis clos généralisé a presque fait disparaître l'avantage de jouer à la maison, l'Europe du foot penche de plus en plus vers une suppression du fameux "but compte double" à l'extérieur. Il serait temps d'arrêter de déconner, et de sauver ce qui reste à sauver dans notre patrimoine foot.

Les anti-romantiques du football ne laisseront pas un mètre de terrain à leurs ennemis. Ils ont déjà pris le foot sans vidéo, tuent à petit feu les joueurs ne rentrant pas dans le moule et s'apprêtent à désosser la Ligue des champions que l'on aime en planchant en même temps sur une Superligue qui n'a de super que le nom. Et voilà qu'ils s'attaquent maintenant à l'un des piliers des soirées de milieu de semaine, la règle du but à l'extérieur. Oui, le règlement particulier des buts inscrits en prolongation donne plus mal à la tête qu'autre chose et mériterait un petit coup de polish. Mais faire totalement sauter ce concept ancestral (la Coupe des villes de foire y avait déjà droit) serait une aberration.La prolongation, parlons-en. Ce moment de tension ultime entre deux formations se tirant dans les pattes doit rester un moment rare sur la scène européenne, d'autant que 180 minutes de combat en C1 ou C3 offrent déjà une bonne dose d'adrénaline. Ceux qui souhaitent des matchs à rallonge comme s'il en pleuvait peuvent se concentrer sur la coupe d'Italie et la, ou bien attendre patiemment les beaux jours des tournois internationaux (Euro, CAN, Copa América, Mondial, Gold Cup). Plus de prolongations, ce sera aussi plus de moments de solitude. Comme celui connu en mars par Sérgio Conceição, lequel avait eu droit à une conférence de presse express car tout le monde était déjà parti roupiller après un combat de 120 minutes. Hormis en finale, les plus grands moments Lire la suite de l'article sur SoFoot.com