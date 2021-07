Je suis le seul Français à ne pas avoir d'ancêtre italien

Il a choisi de vivre coupé d'une partie de la France, en marge de la société et seul contre tous. SO FOOT a rencontré un homme - qui tient à rester anonyme pour des raisons de sécurité évidentes - qui est à ce jour la seule personne dans notre pays qui ne s'est pas découverte de racines italiennes lors de cet Euro. On vous prévient : son témoignage, qu'on vous livre in extenso, est aussi touchant qu'inexplicable.

"James Franco dans. Tom Hanks dans. Sandra Bullock dans. Matt Damon dans. Tous ces acteurs ont exploré jusqu'au plus haut degré le concept de solitude, mais ils ne ressentiront certainement jamais la moitié de ce que j'ai pu vivre vendredi soir. Le cœur encore meurtri à cause de Mario Gavranovi?, Yann Sommer, Granit Xhaka et leur bande, je pensais avec naïveté que dans l'Hexagone, l'excitation liée à cet Euro allait tranquillement s'estomper et que la France du foot allait tranquillement pouvoir faire son deuil avant de retrouver la ritournelle des Bordeaux-Angers et des Lorient-Nantes. Et puis, le choc : entre 21 heures et 23 heures, j'ai senti le pays vibrer et ai donc jeté un œil sur l'écran du bar dans lequel je pensais juste pouvoir tranquillement fêter le début du week-end. J'aurais dû m'en douter : Italie-Belgique et démonstration desqui filent vers le dernier carré.Embrassades sur chaque but, maquillage vert-blanc-rouge apparaissant sur les joues, maillots Verratti qui défilent, klaxons dans les rues... J'ai senti que j'étais en train de vivre ce moment que je redoutais tant. Alors j'ai craqué. En m'adressant aux quatre gus autour de moi qui s'extasiaient depuis bientôt trente minutes sur lade Lorenzo Insigne (un simple enroulé dans le petit filet, oui), j'ai lâché les chevaux :C'est alors que je me suis rendu compte que la situation était plus grave que je ne le pensais. J'avais ouvert la brèche.Depuis 2012, j'avais eu le temps d'oublier ce sentiment de solitude qui naît lorsque labrille dans une grande compétition. Mais cet été, impossible d'y Lire la suite de l'article sur SoFoot.com