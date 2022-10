information fournie par So Foot • 27/10/2022 à 06:00

Javier Tebas et l'obsession parisienne

Ce mercredi, Javier Tebas a encore chargé le Paris Saint-Germain et sa direction économique. Une énième pique envoyée par le président de la Liga, désireux d'appliquer des sanctions financières à ce qu'il considère comme une menace pour "l'écosystème du football".

Miroirs financiers

Dénoncer pour se protéger

C'est un feuilleton devenu annuel. Celui qui oppose Javier Tebas, président de la Liga Nacional de Fútbol Profesional espagnole, au Paris Saint-Germain. Du moins, le combat ne semble aller que dans un seul sens, tant le dirigeant ibérique martèle ses désirs de sanction à l'encontre du PSG, qu'il juge en grande partie responsable du déséquilibre économique rencontré par le football européen depuis près de dix ans. Nouvel épisode ce mercredi, au détour d'un entretien accordé à, dans lequel il charge lourdement sa cible.Cette semaine a effectivement été marquée par les révélations duconcernant le contrat de Kylian Mbappé et les différentes clauses incluses dans sa prolongation au PSG, en mai dernier. Un salaire annuel estimé à 72 millions d'euros brut, soit 6 millions mensuels (2,7 en net) et un total de 636 millions étalés sur trois ans. Des chiffres commentés, sur lesquels Javier Tebas n'a donc pas hésité à se baser afin d'alimenter sa plaidoirie., entamait l'Espagnol.Au-delà du cas Mbappé, illustration selon Tebas du fossé creusé entre le football du haut et celui du bas, la problématique s'étendrait au microcosme français, incapable d'endiguer de tels écarts., poursuivait-il dans"On a investi 700 millions d'euros dans notre club.""Non, vous les avez détruits, pas investis."À la lecture de ces différentes interventions, difficile… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com