Javier Pastore : "Paris est ma deuxième maison"

Le 6 août 2011, Javier Pastore devenait officiellement le premier porte-étendard du PSG version QSI. Le transfert le plus important alors jamais réalisé par un club de Ligue 1 (43 millions d'euros) pour un jeune milieu de terrain argentin de 22 ans qui séduisait son monde à Palerme. Dix ans plus tard, "El Flaco" n'est plus à Paris mais son empreinte, elle, reste indélébile dans le cœur des fans parisiens. Entretien exclusif avec un homme qui n'a jamais cessé de rêver plus grand.

Sportivement parlant, Javier Pastore ne passe pas le meilleur été de sa vie. Indésirable à Rome, où il s'entraîne à part avec les autres membres du loft de l'AS Roma, l'Argentin de 32 ans est pensif au moment de parler du futur :Alors, en attendant, il bosse en silence. Et accepte, sans hésiter, de reparler du PSG, de cette Ville Lumière qu'il a conquis en sept ans au cours desquels il a notamment facturé 45 buts et délivré 61 caviars en 269 rencontres. Mais pour Paris, Javier est bien plus que des chiffres et des lettres.Non, sincèrement pas. C'était face à qui ?Ah oui ! Ils jouaient en rouge, je crois. Peut-être que c'était leur numéro 9 qui avait pris le premier, non ?... C'est un geste que j'adore. Sur le plan du jeu, ce dribble est idéal pour sortir du pressing de l'adversaire. Dans ma carrière, j'en ai fait énormément et je continue toujours d'ailleurs. Petit, lorsque je jouais avec mon frère et d'autres membres de ma famille, j'aimais déjà ce geste et j'ai eu de la chance de pouvoir le faire tout au long de ma carrière.