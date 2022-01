Jauges : qui va payer ?

Pendant que se poursuit la guerre de positions entre la représentation nationale (assemblée et sénat) et le gouvernement autour de la délicate estimation de la proportionnalité des jauges, l'État vient de réactiver certains dispositifs pour secourir les sports pros menacés économiquement par cette mesure. Voilà de quoi rajouter une dose de scepticisme devant le choix de vider les tribunes, une option dont rien ne prouve la nécessité ou l'efficacité, surtout si c'est le contribuable qui se retrouve à soulager le moral et les finances des clubs de L1 ou L2.

Vases communicants ?

Réunis à Bercy lundi dernier, les principaux ministères concernés et autres acteurs du sport professionnel ont discuté de la meilleure manière de surpasser l'actuelle crise. Celle évidemment induite par les jauges et les pertes de revenus annexes (vente de boissons, etc.). Si le foot n'est ni le seul ni le plus touché, au regard du poids relatif que pèse la billetterie dans ses comptes, il n'en est pas moins demandeur. Après la Bérézina de Mediapro, que la LFP imputa en partie, sans honte, devant la commission d'enquête parlementaire aux pouvoirs publics, l'ensemble des pensionnaires de L1 et L2 sont il est vrai sur les nerfs. Ils ont certes été plus qu'aidés durant les diverses périodes de confinement, couvre-feu, restrictions, arrêt des compétitions, bien davantage que l'ensemble du foot amateur. Pourtant, l'annonce des jauges a de nouveau fait couler des larmes de crocodile sur les joues d'Aulas ou de Labrune. Pour les rassurer donc, le ministère de l'Économie a annoncé le retour de deux dispositifs spécifiques :En outre, un fonds de soutien comblant jusqu'à 90 % de la perte d'exploitation couvrira les mois de décembre et janvier pour les clubs qui auraient perdu au-dessus de 50% de leur chiffre d'affaires. Par ailleurs, des exonérations de cotisations sociales seraient à l'étude. Surtout, Bruno Le Maire a annoncé que les entreprises et clubs en grande difficulté pourraient bénéficier d'un délai de dix ans, au lieu de six, pour rembourser le PGE (prêt garanti par l'État) contracté. Essayez d'en faire autant avec votre banque...On peut effectivement trouver normal que l'État