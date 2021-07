information fournie par So Foot • 28/07/2021 à 06:00

Japon-France : la course aux miracles des Bleus

Après son succès inespéré contre l'Afrique du Sud, l'équipe de France se présente face au pays hôte, le Japon, ce mercredi à 13h30 (heure française) pour décrocher une place en quarts de finale de ces Jeux olympiques. Si le contexte, l'effectif bricolé, et le contenu des deux premières rencontres n'incitent pas à l'optimisme pour des Bleus pas vraiment favoris, la bande emmenée par André-Pierre Gignac doit trouver les ressources pour s'accrocher à son rêve de médaille.

JaponFrance le 28/07/2021 à 13:30 JO 2020 Diffusion sur

Dans l'Hexagone, ce mercredi ne sera pas différent de tous les autres. Sur les coups de 13h30, au moment du coup d'envoi d'un France-Japon pourtant crucial pour la suite de l'aventure olympique, les terrasses ne seront pas bondées, les open spaces ne vont pas s'arrêter de travailler, et l'immense majorité des juillettistes ne vont pas retarder leur après-midi farniente pour se poser devant la dernière rencontre de poule de la bande de Sylvain Ripoll. En s'imposant au bout d'un scénario inespéré contre l'Afrique du Sud (4-3) dimanche, Dédé Gignac and co ont gagné le droit de boucler leur phase de groupes en affrontant le pays hôte dans un match qui compte, ce que personne n'avait vraiment envisagé quand les Bleus étaient menés 3-2 à la 85minute face aux, avait assumé Gignac après son triplé.