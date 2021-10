Janis Antiste : "Crocheter Bonucci avant de marquer, c'est indescriptible"

Appelé pour la première fois par Sylvain Ripoll, Janis Antiste (19 ans) pourrait jouer ses premières minutes avec les Espoirs dès ce vendredi face à l'Ukraine (18h30) à Brest. Titulaire depuis le début de saison en Serie A avec le Spezia Calcio de Thiago Motta, l'ancien attaquant toulousain raconte sa nouvelle vie de l'autre côté des Alpes.

"En Italie, dès les premiers jours, on comprend qu'il y a une culture du travail qui est bien implantée et tant mieux car ça correspond à mon caractère."

C'est un véritable honneur pour moi d'être là. Ce n'est pas anodin, il ne faut pas banaliser ça. Même si j'ai fait quelques bonnes performances en club, je ne m'y attendais pas. C'était une surprise. J'ai directement appelé ma famille qui était très fière. Puis ensuite mes agents, mes potes. L'objectif maintenant que j'y suis, c'est d'aider l'équipe à se qualifier pour l'Euro. Et ça commence dès maintenant avec le match contre l'Ukraine puis ensuite contre la Serbie.La fin de saison a été difficile à vivre car Toulouse mérite de jouer en Ligue 1. C'est mon club de cœur, où j'ai débuté, donc ne pas aider le TFC à remonter est forcément une désillusion. Après, j'ai décidé de prendre un nouveau départ en allant à La Spezia. Passer de la Ligue 2 à la Serie A, dans une belle ville avec un entraîneurqui parle français et qui pratique un football offensif, c'est le bon choix pour l'attaquant que je suis. En Italie, dès les premiers jours, on comprend qu'il y a une culture du travail qui est bien implantée et tant mieux car ça correspond à mon caractère. Ce challenge, c'est aussi l'occasion d'apprendre une nouvelle langue, de découvrir une nouvelle culture. Et puis bon, je ne suis pas tout seul, il y a Kelvin Amian qui était à Toulouse qui est là aussi !