Jan Koller à l'AS Cannes : un chassé-croisette

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Ce 55e épisode est l'occasion de se rappeler le passage remarqué de Jan Koller à l'AS Cannes entre janvier 2010 et mai 2011. Récit d'une folie des grandeurs.

Une star à Cannes

Nul ne sait encore si Jeremain Lens, arrivé cet été à Versailles en provenance de Beşiktaş , disputera ses premières minutes en National 1 au stade Jean-Bouin face à Bourg-Péronnas ce vendredi soir. Le troisième échelon du foot français n'avait pas vu un CV aussi ronflant que celui de l'international néerlandais, qui compte 34 capes avec les, depuis près de douze ans. Depuis que l'AS Cannes, qui cherchait coûte que coûte à retrouver la Ligue 2, était parvenu à attirer dans ses filets un certain Jan Koller.Le 16 janvier 2010, le teaser vidéo d'avant-match entre l'AS Cannes et Bayonne détonne. Sur la pelouse du stade Pierre-de-Coubertin, sur l'aire dedu groupe anglais Blur, Jan Koller appelle les Cannois à braver le froid sur les coups de 18h30 pour assister à sa première devant son nouveau public.Avec son tee-shirt noir et un blaser sur les épaules, Koller a la dégaine d'un mec qu'il ne faut pas emmerder. Encore moins lorsqu'on joue au ballon rond et que l'on est défenseur : au Borussia Dortmund (79 buts en 184 matchs) comme en équipe nationale (55 buts en 91 capes) dont il est toujours le canonnier le plus prolifique, Jan Koller a démontré plus d'une fois qu'il savait viser le petit espace entre les deux yeux. Pourtant, c'est dans un français aussi hésitant que touchant que le tueur à gage tchèque déclame ses premiers mots à l'intention de ses nouveaux fans :. Une phrase que n'importe quel amateur de foot, ou presque, n'aurait pu imaginer venant de la bouche… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com