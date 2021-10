James Milner, ou l'homme qui ne s'essoufflait jamais

Deux décennies à tenir son rang dans le championnat le plus exigeant de la planète. Unanimement respecté pour son incroyable longévité, James Milner pète le feu à un âge où les joueurs de champ de sa génération commencent à se faire rares. L'homme aux 568 matchs de Premier League continue de rendre de fiers services à Liverpool, où il joue les pompiers de service au bon vouloir de Jürgen Klopp.

AtléticoLiverpool 19/10/2021 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

"Je suis sûr que je vais être repris à un moment donné, mais..."

L'âge, c'est juste un chiffre. Et quand on regarde James Milner, on comprend pourquoi. À bientôt 36 ans, le Yorkshireman continue d'épater la galerie. Poussé sous les projecteurs de la Premier League en novembre 2002 à seulement 16 printemps, il n'a depuis jamais quitté cette scène, malgré son niveau d'exigence. Loyal serviteur de Leeds, Newcastle, Aston Villa et Manchester City, c'est désormais à Liverpool que ce bourreau de travail transpire à grosses gouttes, déterminé à apporter sa pierre à l'édifice. Et comme il n'est pas du genre à compter les efforts, on parle ici plus d'un parpaing que d'un caillou.24 juin. Sortie en tête de son groupe, l'Angleterre se prépare à défier l'Allemagne en huitièmes de finale de "son" Euro. Pendant ce temps, James Milner se prépare à défier les lois Lire la suite de l'article sur SoFoot.com