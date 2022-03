James BKS : "Eto'o, c'était fun "

Sorti en janvier dernier sur le continent africain, L'Enfant devenu roi, un documentaire consacré à Samuel Eto'o, débarque sur Canal + ce samedi soir. Pour rythmer les six épisodes, la chaîne cryptée a fait appel à James BKS et son titre "Pana Njia". Une manière pour l'artiste de se rapprocher un peu plus du Cameroun de ses ancêtres après avoir enflammé le stade Olembé en clôture de la dernière CAN. Entretien avec le fils du regretté Manu Dibango, qui ne tarit pas d'éloges envers le Roi Lion.

"Il fallait que ce thème puisse retranscrire le parcours de Samuel Eto'o. De ses débuts, ses premières détections au Cameroun, à ses passages en France ou en Espagne."

Quand on m'a approché, j'ai pris ça tout de suite comme un honneur et une fierté de pouvoir composer la musique d'un des géants du football mondial. Mais encore plus par rapport à son histoire et à la mienne parce qu'on est tous les deux camerounais d'origine.Ça faisait beaucoup écho avec ce que j'avais pu vivre. Revoir à travers son histoire certains quartiers et observer l'influence que la culture camerounaise a aussi eu sur lui et sur son parcours. Entendre sa mère parler, ça m'a rappelé beaucoup de choses.J'ai travaillé avec le réalisateur et le monteur. Il fallait que ce thème puisse retranscrire le parcours de Samuel Eto'o. De ses débuts, ses premières détections au Cameroun, à ses passages en France ou en Espagne. Accompagner toutes les étapes de sa carrière, c'était un beau travail. Il a fallu que je sois très crédible par rapport à tout ce qu'il a pu vivre, il y avait vraiment une histoire à raconter et des parallèles à faire avec la musique. Et celle d'Eto'o, elle s'écrit encore. Il a franchi une étape de sa vie où maintenant il veut beaucoup donner, apporter son expérience, son savoir, donner l'amour qu'il a reçu. Il fallait avoir des mélodies qui sonnent vrai avec le monde d'aujourd'hui.C'est une icône, c'est l'un des joueurs africains à avoir remporté le plus de titres, voire celui qui en a le plus, aussi bien à titre personnel Lire la suite de l'article sur SoFoot.com