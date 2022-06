Jamel Debbouze : "Zidane est un roi obligé de porter sa couronne toute sa vie"

Quand on pense à Zidane, on pense roulettes, tonsure, carton rouge, col roulé, Volvic, première étoile, Arc de Triomphe... mais aussi, forcément, à "Zimdine Zimdane". Entretien avec le père de ce pseudonyme et immense admirateur de Zizou : Jamel Debbouze.

"On a dû avoir affaire aux mêmes difficultés, on les a passées sans être frontal, sans jamais en vouloir à qui que ce soit, on n'a jamais été revanchards. On a cet amour commun de la France."

C'est un peu confus, car c'est arrivé dans le quartier de plein d'endroits différents. Presque d'un coup. Il y avait un Kabyle à Cannes qui faisait des trucs de fou. Et la première fois que je l'ai vu jouer, c'était à Bordeaux. J'étais là-bas, j'ai forcé l'invitation. J'avais envie de voir ce prodige.On s'est rencontrés en 1997, un truc comme ça. J'étais sur, je jouais mon spectacle en même temps. Il s'est passé que je suis tombé amoureux du numéro 10 de l'équipe de France. Qu'un mec de ma génération, qui vient à peu près du même endroit que moi, qui a grandi dans un quartier, la Castellane, nos parents ont eu le même parcours, qu'il porte le maillot de l'équipe de France avec l'écusson sur le torse, et qu'il soit aussi fort que Maradona et Pelé... Eh bah ouais, ça fait quelque chose. Il y a tellement de choses en commun... On a dû avoir affaire aux mêmes difficultés, on les a passées sans être frontal, sans jamais en vouloir à qui que ce soit, on n'a jamais été revanchards. On a cet amour commun de la France.Moi.Lui.Non, mais moi. Franchement, lui aussi. On fait les fanfarons, mais quand on est touché, on se la ramène pas. J'étais très impressionné, il a un tel charisme.Je lui ai dit :Il m'a répondu :Je lui ai… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com