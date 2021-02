Jamal Musiala, symbole des ressources du Bayern

Diagnostiqué grippé, le Bayern semblait plus prenable que jamais pour la Lazio. Mais cette machine rodée à toute épreuve a démontré qu'elle pouvait compter sur des pièces de rechange toutes neuves et super fonctionnelles. Et au Stadio Olimpico, c'est le jeune Jamal Musiala (17 ans) qui a symbolisé ce caractère inoxydable.

Le Bayern roule sur la Lazio

Jamal game

Quelle image retenir de cette démonstration du Bayern à Rome ? Les esthètes retiendront les gracieux grigris de Niklas Süle, ce catcheur en ballerines placé exceptionnellement arrière droit. Les comptables, épiciers et autres apothicaires noteront le 72but en Ligue des champions de Robert Lewandowski, permettant au Polonais de déloger Raúl du podium des meilleurs buteurs de la compétition. Les poseurs de fenêtres déploreront les courants d'air pris par les défenseursPatric, Acerbi et Musacchio. Mais tous les autres préféreront se souvenir de la prestation d'un gamin, Jamal Musiala, parachuté titulaire d'un huitième de finale pour compenser les forfaits d'une petite moitié des habitués et mener le jeu d'un Bayern supposément fragilisé.Il ne fallait pas se fier à cette attitude de collégien au moment de l'hymne de la Ligue des champions, car 24 minutes plus tard, c'est bien le numéro 42 desqui conclut froidement une action bien amenée par Alphonso Davies et Leon Goretzka. Pepe Reina n'a jamais aussi bien porté son diminutif : du haut de ses 178 matchs européens, l'Espagnol vient de se faire fusiller par un joueur de 20 ans son cadet qui dispute lui son deuxième match en C1. Le choc des générations, le vrai.Dans trois jours, Jamal Musiala aura toute la liberté de naviguer sur des sites réservés aux adultes. Pourtant ce mardi, à 17 ans et 363 jours, il ne s'est pas privé de participer à l'orgie bavaroise en terre romaine (1-4). Et avec ce but, il devient le plus jeune buteur du Bayern en Ligue des champions (détrônant Samuel Kuffour, 18 ans et 60 jours en 1994), le plus jeune buteur anglais en C1 et le second plus jeune buteur en phases finales de la compétition. Et encore, si ce n'étaient que les premiers records de précocité du bonhomme... À la lecture de ces chiffres, on pourrait