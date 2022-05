Jake Daniels, le courage n'a pas d'âge

À 17 ans, le tout jeune joueur de Blackpool (D2 Anglaise) est devenu lundi, alors que la France se noyait dans la triste affaire Idrissa Gueye, le premier footballeur professionnel actuellement en activité en Europe à faire son coming out. Quelques mois après l'Australien Josh Cavallo et 32 ans après Justin Fashanu, le courage et les motivations sont les mêmes : s'assumer et inspirer.

Dans précisément 235 jours, soit un peu moins de 8 mois, Jake Daniels aura l'âge d'entrer dans l'un des meilleursde Blackpool, la petite ville côtière du nord de l'Angleterre où il joue au football, pour s'acheter une bouteille du whisky auquel tout le monde a immédiatement pensé en lisant son nom. Mais en attendant, n'étant âgé que de 17 ans, il n'y a pas le droit. C'est d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait pour quelle raison ce gamin, dont personne n'avait entendu parler jusqu'ici à l'exception des fans hardcore du Blackpool FC qui gardent toujours un œil attentif sur leur académie, est brusquement sorti de l'anonymat ce lundi. Il aura suffi d'un communiqué publié sur le site du club à 18h05 tapantes, et d'une interview accordée en exclusivité à Sky Sports, révélant son homosexualité et faisant de lui le premier footballeur européen en activité ouvertement gay.

À message from Jake Daniels. https://t.co/R2wEsniXKV pic.twitter.com/dcznYKtSaD

Des excuses, de la fierté et des cons

— Blackpool FC (@BlackpoolFC) May 16, 2022Sept mois après le coming out très remarqué de Joshua Cavallo en Australie , un footballeur professionnel en Europe, fût-ce en deuxième division anglaise, a donc décidé de faire le sien, entraînant, comme pour l'Australien, une nuée de réactions positives, de soutiens unanimes de la part du monde du football et même d'excuses de la part de son coéquipier Marvin Ekpiteta, rattrapé par la patrouille pour des tweets homophobes datant d'une dizaine d'années et qui s'est ditde ses propos etde Jake., a également réagi Joshua Cavallo.