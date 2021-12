Jair Bolsonaro : 84 maillots de foot et une élection en 2022

Le Brésil choisira son futur président en octobre 2022. Le sortant, Jair Bolsonaro, est loin derrière dans les sondages, mais compte sur son arme secrète : sa collection de maillots.

À côté de lui, Jean-Michel Aulas apparaîtrait comme un homme populaire. 70% des électeurs brésiliens ne font pas confiance à Jair Bolsonaro, président de la République, selon une étude statistique publiée cette semaine. À la rue dans les sondages à dix mois de la présidentielle, loin derrière l'ancien président Lula, JB ne baisse pas pavillon. Et, comme depuis plusieurs années maintenant, le football fait clairement partie de sa stratégie populiste. Sur la forme, le plan paraît simple : être vu avec le plus de maillots différents possibles., raconte Victor de Leonardo Figols. Il est doctorant en histoire, membre du groupe d'études sur le football de l'université de São Paulo, et, lorsqu'il a repéré cette stratégie bolsonariste, il s'est mis à compter. Résultat : 84 maillots différents, répertoriés dans un Google Drive hallucinant ., précise-t-il.Corrélation ou pas, en 2018, l'État ayant le plus voté Jair Bolsonaro est celui de Santa Catarina.Imaginez Emmanuel Macron s'affichant sur son compte Twitter avec le maillot jaune et noir de l'Union athlétique Vic-Fezensac (Gers, D1), ou enregistrant une vidéo improvisée sur YouTube en portant fièrement les couleurs de l'Union sportive de la Sainte-Anne de Vertou (R1, Loire-Atlantique). Jair Bolsonaro l'a fait, appliquant le populisme au football., regrette Victor de Leonardo Figols. Il n'empêche qu'une fois élu, Jair Bolsonaro poursuit cette stratégie avec davantage de clubs professionnels, plus de clubs du Nordeste aussi, région où il est peu populaire dans les urnes. On a pu le voir porter un maillot des Corinthians comme de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com