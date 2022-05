Jai Hindley remporte l’étape, Simon Yates perd tout

Jai Hindley a remporté dans un sprint à six la 9e étape du Giro entre Isernia et le Blockhaus. Juan Pedro Lopez, héroïque en fin d’étape a pu conserver son maillot rose. Diego Rosa a animé l’étape du jour en s’emparant du maillot bleu de meilleur grimpeur, mais face au premier révélateur de ce Giro, les favoris voulaient marquer un gros coup. L’équipe INEOS – Grenadiers va imprimer un gros tempo qui va être fatal à Simon Yates. Le Britannique va perdre 11 minutes dans l’affaire. Wilco Kelderman, 3e du Giro en 2020 va également être l’un des perdants du jour concédant plus de 10 minutes à l’issue de l’étape après une crevaison dans une descente. Après le gros tempo de ses coéquipiers, Richard Carapaz est parti à l’attaque accompagné de Romain Bardet et Mikel Landa. Derrière, João Almeida, qui a fait l’élastique dans la montée du Blockhaus va emmener dans sa roue Domenico Pozzovivo et Jai Hindley et leur permettre de revenir sur le trio de tête. La victoire se joue au sprint et c’est l’Australien le plus véloce. Le coureur de la Bora Hansgrohe a lancé de loin et a résisté au retour de Romain Bardet et Richard Carapaz. Distancé dans l’ultime ascension du jour après une chute, Juan Pedro Lopez a été héroïque et n’a concédé qu’1 minute et 46 secondes ce qui lui permet de conserver la maglia rosa pour 12 secondes sur João Almeida.

