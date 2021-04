Jagdish Basra : " Les clubs commencent seulement à s'ouvrir sur l'aspect psychologique "

La psychologie au cœur football, la psychiatre canadienne Jagdish Basra en a fait son cheval de bataille. Son dernier fait d'armes : faire partie du staff de David Martindale au FC Livingston, cinquième de Scottish Premiership, et participer à la remontée au classement du club. En 2017, elle avait même cocréé Profile 90, une plate-forme qui utilisait la science et l'analyse Big Data pour détecter les talents à travers les aspects physiques, tactiques, techniques et psychologiques. Si ça n'avait pas marché à l'époque, Jag Basra observe aujourd'hui chez les clubs un attrait de plus en plus important pour la data et la psychologie comme nouvelle tactique pour gagner. Entretien.

"C'est super de voir comment un petit club peut utiliser l'aspect psychologique même pour une petite période, car je ne travaille avec eux que deux heures par semaine. Et les résultats parlent d'eux-mêmes."

Je suis psychiatre. Je travaille toujours à mi-temps pour la NHSet le reste du temps dans le monde du football. Je travaille sur la performance dans le domaine psychologique et je fais aussi de la santé mentale. Avant mes études de médecine, j'ai obtenu un diplôme en microbiologie, immunologie et psychologie. J'ai été et je suis conférencière auprès de diverses entreprises et organisations dont les fédérations irlandaise et nord-irlandaise de football pour les diplômes d'entraîneur. J'ai aussi travaillé avec des clubs de Premier League et de Championship sur les performances et l'encadrement des joueurs. Après la fermeture de Profile 90, j'ai créé ma propre société de conseils et je travaille principalement avec le FC Livingston et la fédération nord-irlandaise. J'ai entre autres travaillé avec Harry Kewell, Luis García, Dara O'Shea, Carlo Cudicini et David Martindale.Après avoir passé son diplôme avec la fédération nord-irlandaise, David m'a demandé de venir apporter mes compétences au club de Livingston dans le domaine de la psychologie. C'était en octobre 2020, juste avant qu'il devienne entraîneur. On a discuté, savoir ce que je pourrais faire pour le club. Et depuis nous travaillons ensemble. Honnêtement, c'est vraiment super parce que Lire la suite de l'article sur SoFoot.com