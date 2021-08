Jacques Piriou (Concarneau) : "Si c'était une rave-party, le problème aurait été réglé"

Depuis samedi, les terrains d'entraînement de l'US Concarneau ont été transformés en camping improvisé par plus d'une centaine de caravanes. Impuissant, le président du club, Jacques Piriou, assiste au ravage de l'outil de travail de son club. Et s'attend déjà à en faire les frais toute la saison. Entretien avec un Breton en colère.



"Des gens du voyage sont arrivés, ils ont forcé les grilles de notre stade et se sont installés sur nos quatre terrains d'entraînements qui servent à toutes les équipes du club."



On a connu des jours meilleurs. En quinze ans de présidence de l'US Concarneau, je n'ai jamais vu ça. Je pensais avoir tout connu, mais apparemment non. Même après l'année dernière, on arrive à faire encore pire. C'est catastrophique ce qu'il se passe, on perd toutes nos capacités d'entraînements, c'est terrible pour la suite de la saison, surtout après une année de Covid. C'est encore plus difficile à accepter, il faut être costaud dans la tête là pour garder le moral. Mais je ne suis pas le genre à arrêter, je suis un combattant, même si c'est fatiguant, usant, et surtout très contrariant.Ah oui, c'est grave là. On était en réunion de crise avec la municipalité dimanche pour essayer de trouver des solutions. Aller à la mairie un dimanche matin, ça veut tout dire. Normalement, si on se réunit le dimanche matin, c'est pour des bonnes nouvelles. Là c'est pour une situation très problématique.Samedi midi, à la fin de l'entraînement du groupe de National 1, des gens du voyage sont arrivés, ils ont forcé les grilles de notre stade et se sont installés sur nos quatre terrains d'entraînements qui servent à toutes les équipes du club, pas seulement à l'équipe fanion. Ils appartiennent à la mairie mais ils sont dédiés uniquement à l'US Concarneau. Il y avait au moins 150 caravanes, donc on a rien pu faire, d'autant que certains d'entre eux ont été assez Lire la suite de l'article sur SoFoot.com