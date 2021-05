Jacques Cardoze : "Les supporters de l'OM ont fait un Complément d'enquête sur mes tweets"

Le mercato n'a pas encore commencé, mais c'est d'ores et déjà le transfert le plus inattendu de l'année. Rédacteur en chef et présentateur du très sérieux Complément d'enquête sur France 2, Jacques Cardoze rejoint le cadre bouillonnant de l'Olympique de Marseille en prenant la tête de la direction de la communication à partir de la fin du mois de juin. Alors que ses collègues ne s'en sont toujours pas remis, le journaliste de 51 ans raconte les coulisses de l'opération. De ses réunions Zoom avec Frank McCourt en passant par l'examen de ses tweets par les supporters de l'OM.



Ce qui me motive, c'est la passion que j'ai pour ce club. Je suis l'OM de façon très assidue depuis ma plus tendre enfance. C'est l'envie de découvrir cet univers de l'intérieur et de pouvoir y apporter mon expérience. Certains s'étonnent de mon choix, mais il est temps qu'en France, on réalise que l'on n'est pas contraint de faire le même métier toute sa vie. Nous allons aller vers des générations où les gens vont changer plusieurs fois de métier et de secteurs au cours de leur carrière. J'ai vécu en Grande-Bretagne et aux États-Unis et ça n'a rien d'étonnant là-bas. Je suis admiratif d'entrepreneurs qui se sont construits en passant de l'industrie aux nouvelles technologies par exemple. Je suis un homme de médias et je resterai journaliste au plus profond de moi-même, car j'aime ce métier et ce qu'il véhicule. Je reste dans l'univers des mots, de l'explication, du décryptage, donc je ne serai pas trop dépaysé. Ce n'est pas comme si je devenais neurochirurgien...J'ai commencé à aimer le foot à partir de la Coupe du monde 1978 en Argentine. J'ai ensuite suivi de près l'épopée de l'équipe de France de Platini de 1982 à 1986. J'étais ado quand Bernard Tapie a repris l'OM et j'ai tout de suite été supporter du club. Je garde une grande admiration pour ce qu'il a fait de ce club. C'est lui qui a réussi à le propulser sur le devant de la scène européenne. À travers l'OM, j'ai vécu cette adéquation parfaite entre la passion et le beau jeu. J'ai toujours été un fan absolu de football.