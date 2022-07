Jackie Groenen, un numéro 14 peut en cacher un autre

Aux Pays-Bas, on ne devient pas fan de Johan Cruyff, on nait en l'étant déjà. Jackie Groenen ne déroge pas à cette règle, bien au contraire. À 27 ans, la joueuse de Manchester United place plus que jamais le Hollandais volant tout en haut dans la liste des joueurs qui l'inspirent. Pourtant, la jeune femme a bien failli ne jamais endosser la tunique oranje qu'elle porte désormais fièrement.

France Pays-Bas 23/07/2022 à 21h Euro 2022 Diffusion sur

Devenir le successeur d'une légende n'est jamais facile. Marvin Martin, Yoann Gourcuff ou encore Mourad Meghni, tous présentés comme les futurs Zidane, en savent quelque chose. Derrière l'honneur d'être comparé à un virtuose du ballon rond se cache bien souvent un poids beaucoup trop lourd à porter pour le commun des mortels. Il faut croire que Jackie Groenen n'est pas comme tout le monde. Amourachée de Johan Cruyff, dont elle est aujourd'hui une des ambassadrices de la fondation à son nom, la Néerlandaise de 27 ans a fait de ce fanatisme une force. À tel point qu'elle peut désormais se targuer d'être la version féminine du Hollandais volant après avoir pourtant failli ne jamais porter le maillot deschez les A.

Jackie has always used the number 1⃣4⃣ in honour of her idol Johan Cruyff.Today, January 28 (2x14), @Jackie_10_ becomes an ambassador of the Cruyff Foundation. Welcome to the family! #CruyffLegacy pic.twitter.com/CpaMtWsh7R

Que des numéros 14 dans sa team

— Johan Cruyff (@JohanCruyff) January 28, 2020