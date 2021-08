Jack Grealish à Manchester City, le transfert de la maturité

Deux jours avant le Community Shield contre Leicester ce samedi, Manchester City a fait de Jack Grealish le joueur anglais le plus cher de l'histoire. Arrivé chez le champion d'Angleterre avec un transfert supérieur à 100 millions d'euros, le Villan de toujours peut passer à 25 piges un cap important sa carrière, celui sépare un joueur talentueux mais inconstant d'un top player.

Talent sous conditions

Il y a peu de joueurs en Europe qui suscitent uneaussi folle que le petit Jack Grealish. Le numéro 10 frappé au dos de son maillot, ses chaussettes en dessous des mollets qui ne couvrent qu'une microscopique paire de protèges-tibia, ses dribbles chaloupés dans les défenses anglaises et ses frappes puissantes qui donnent du fil à retordre à leurs gardiens, cette coupe à la Peaky Blinders qui fait voler ses cheveux mi-longs au moindre mouvement. Autant dans le talent que dans l'apparence et l'attitude, Jack Grealish est ce que l'Angleterre a produit ces dernières années ce qui se rapproche le plus d'un joueur de football romantique. Un joueur que l'on aime sans qu'il ne l'ait demandé, mais qui sait bien nous le rendre, aux fulgurances toujours éblouissantes mais qui ont pu à certains moments se faire rares.Un Javier Pastore à l'accent, aussi doué avec ses pieds que pour descendre des litres de bières avec l'agilité de Tadej Poga?ar sur les reliefs du Tour de France. Et si le romantisme vrai aurait sans doute commandé qu'il ne soit l'homme que d'un seul club, Aston Villa, le football moderne lui a plutôt écrit une autre histoire, non moins intéressante : celle d'un gamin qui a vécu et joué toute sa vie à Birmingham et qui, en quelques mois, est devenu l'un des joueurs de football les plus en vue et les plusdu pays, au point que Manchester City en fasse l'Anglais le plus cher de l'histoire de la Premier League.Que lessoient allés chercher Jack Grealish et qu'ils aient éclaté leur tirelire pour se l'offrir (on parle de 117 millions d'euros environ) n'a rien d'anodin. Ce transfert vient consacrer la carrière d'un joueur que beaucoup espéraient voir atteindre ce niveau, mais dont on s'était presque dit que ça finirait par ne pas arriver. Le gamin de Villa a toujours Lire la suite de l'article sur SoFoot.com