"J'ai suivi bêtement": 14 supporters de l'OM jugés pour les incidents à la Commanderie

"Je ne pensais pas que ça allait dégénérer autant", assure Mehdy, un chômeur de 25 ans en polaire bleue: "J'ai pris des photos, je me suis dit: +C'est le moment de voir la Commanderie de l'intérieur+".

"La prison, c'est vraiment horrible, je ne sors pas de ma cellule", ajoute le jeune homme qui reconnaît avoir participé à la manifestation mais nie toute dégradation.

This photograph taken on February 24, 2021 at the Marseille courthouse shows a file reading the case of fourteen Olympique de Marseille's (OM) supporters involved in violent incidents that took place at the Robert-Louis-Dreyfus training centre (formally known as 'La Commanderie'), in Marseille, on January 31, 2021.The immediate appearance hearing on February 1, 2021 had been postponed to February 24, 2021. ( AFP / NICOLAS TUCAT )