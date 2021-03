"J'ai posté environ 1110 fois la même photo de Zidane sur Facebook"

On ne sait pas grand-chose de lui, et il préfère rester anonyme. Il peut juste révéler qu'il a 29 ans, qu'il a l'air de supporter Bordeaux, qu'il saigne les jeux vidéo de foot, qu'il bosse un peu dans l'informatique et qu'il chausse du 43/44 selon les marques. Et chaque jour, quasiment, depuis cinq ans, ce type poste la même photo de Zinédine Zidane sur un groupe Facebook qui s'appelle "La même photo de Zinédine Zidane tous les jours" et qui compte près de 40 000 abonnés.

"Malgré mes réveils à 23h59 en speed pour poster, ça m'est arrivé d'oublier pendant des vacances."

Avant tout pour le plaisir de partager. Il y a une superbe communauté désormais, ce serait compliqué de passer une journée sans notre repère, notre phare d'Alexandrie. Le concept m'a plu, donc aujourd'hui c'est une photo par jour ! Twitter est plus là pour partager d'autres émotions, idées, photos...Lorsque le concept a émergé, j'aimais déjà beaucoup Zidane. Je regardais des petits best of de buts, contrôles porte-manteau et talonnades au moins une fois par semaine. Et puis on m'a montré la page "The same picture of Jim Carrey everyday". Ce concept couplé à passion pour Zidane, ça devenait une évidence. J'étais à la croisée des chemins, je ne pouvais pas rester indifférent. Le 15 mars 2016, à la pause de midi à l'université, j'en discutais avec deux amis autour d'un bagel que j'avais discrètement subtilisé à la cantine le matin. J'y ai pensé toute l'après-midi et puis le soir, à 18h44 exactement, juste après le passage d'un micro climat qui a dû rafraîchir mon esprit, je me suis lancé. Il n'y a pas eu d'occasion particulière, juste une connexion dans l'esprit et un peu d'huile sur le feu. J'ai regardé les statistiques, et j'ai posté la photo environ 1110 fois depuis le commencement, ça commence à faire ! Mais on est encore loin du million.J'ai juste tapé "Zinédine Zidane" sur Google, j'ai ouvert une page Wikipédia et elle était là, elle m'attendait