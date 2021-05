Ivan Sergeev, tonton flingueur de Samara

Jouer à la roulette russe avec lui équivaudrait à perdre à tous les coups. De nature peu exubérante, Ivan Sergeev est loin d'être aussi terrible que l'était son homonyme, premier tsar de la grande Russie. Pourtant, avec 40 pions en 38 matchs, Sergeev passe assurément pour une vraie terreur auprès des défenseurs et gardiens du temple en FNL, la D2 russe. Au point d'alimenter les plus folles rumeurs l'envoyant à bord de l'équipe nationale pour l'Euro 2020.

Ivan Le Carré

Nous l'avions laissé à 39 unités. Il a tenu à aller chercher le chiffre rond qui suit au terme d'un set, face à la réserve de Krasnodar samedi dernier (6-0). À 26 ans, Ivan Sergeev n'a jamais connu la RPL, l'élite du football russe. Mais l'avant-centre du Krylia Sovetov Samara va bientôt réparer cette petite anomalie, après une saison hors normes sur les bords de la Volga.Il ne chevauche pas les ours, il n'exhibe pas ses abdos saillants sur les réseaux sociaux, il ne frappe pas les diplomates et il ne se filme pas en train de prendre du plaisir. Non, Ivan Sergeev c'est plutôt Lada-boulot-dodo, entre deux barbecues avec ses cousins. Et si son désormais ex-coéquipier et vétéran biélorusse Sergey Kornilenko (37 ans) lui a un peu volé la vedette en marquant le sixième but le jour de son jubilé, Ivan Sergeev a de quoi se consoler : il a planté (pratiquement) à chaque match.Et pour en arriver là et se donner aujourd'hui une chance de rêver d'une autre dimension, le natif de Cherepovets n'a pas brûlé les étapes : Strogino Moscou, Riga FC, Tambov, Torpedo Moscou et donc Krylia Sovetov Samara. Une courte pige en Lettonie voisine et des aventures dans les divisions inférieures russes. Un parcours classique de joueur lambda qui fait son bonhomme de chemin sans un bruit. Pourtant, même s'il n'a jamais été sélectionné en catégories jeunes, Sergeev n'est pas un adepte du: techniquement, il est le meilleur buteur de chaque championnat auquel il a pris part depuis 2017-2018. La saison passée déjà, alors que le Covid-19 interrompait brusquement la FNL, Sergeev en était à 14 réalisations en 27 matchs. Total pâlot, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com